Генпрокуратура Ливии пресекла незаконный вывоз 250 нелегальных мигрантов

"В ходе проведенной операции представителям правопорядка удалось пресечь незаконный вывоз 250 нелегальных мигрантов из страны. А также задержать четырех подозреваемых в контрабанде людьми", — сказано в заявлении ведомства, которое цитирует ФАН.