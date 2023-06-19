Генпрокуратура Ливии пресекла незаконный вывоз 250 нелегальных мигрантов

Генеральная прокуратура Ливии пресекла незаконный вывоз 250 нелегальных мигрантов
Генеральная прокуратура Ливии заявила о задержании четырех подозреваемых в связях с международной сетью контрабанды людьми, пишут местные СМИ.
С помощью технической поддержки следователям удалось идентифицировать организаторов преступлений и определить местоположение транспорта, используемого для перемещения беженцев по морю.
"В ходе проведенной операции представителям правопорядка удалось пресечь незаконный вывоз 250 нелегальных мигрантов из страны. А также задержать четырех подозреваемых в контрабанде людьми", — сказано в заявлении ведомства, которое цитирует ФАН.
Следователи выяснили, что целью преступной группировки стали незаконные материальные выгоды, полученные от беженцев, желающих покинуть страну и отправиться в Европу.
Газета.Ru: главные новости