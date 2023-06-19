Шольц призвал Запад готовиться к тому, что конфликт на Украине затянется

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом заявил, что Западу следует быть готовыми к тому, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет. Его слова приводит Reuters.

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"Мы должны настраиваться на то, что российская война против Украины может продлиться еще долго. К этому мы готовимся и на это мы ориентируем нашу политику", — сказал германский лидер.

Шольц добавил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. При этом канцлер подчеркнул, что это не означает то, что НАТО будет становиться стороной украинского конфликта.

Ранее Шольц сообщил, что Запад ведет "очень активные" переговоры о гарантиях безопасности для Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.