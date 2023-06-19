Встреча Си Цзиньпина с Блинкеном продлилась 35 минут

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине продлилась 35 минут. Об этом в понедельник сообщила газета "Вашингтон пост".

По данным издания, госсекретарь и лидер Китая пожали друг другу руки перед началом переговоров. То, что встреча состоится, стало известно только за 45 минут до ее начала, говорится в сообщении.

В ходе встречи председатель КНР заявил, что китайские власти во время визита в страну госсекретаря США достигли с американской стороной "прогресса по некоторым конкретным вопросам". Также Си Цзиньпин выразил надежду на то, что визит Блинкена поспособствует стабилизации отношений двух стран.