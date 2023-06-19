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В Белоруссии захотели ввести химическую кастрацию педофилов

В Белоруссии хотят ввести принудительное лечение и химическую кастрацию педофилов. Об этом сообщает Генпрокуратура республики в Telegram.

В Белоруссии захотели ввести химическую кастрацию педофилов
© РИА Новости

Указано, что подготовлены изменения в Уголовный кодекс страны — наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение педофилов. Кроме того, утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе с применением химической кастрации.

Помимо прочего, президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативы ведомства, касающиеся установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри.

Ранее Лукашенко обратил внимание, что в Белоруссии, в том числе в органах власти республики, присутствуют представители ЛГБТ, а их работа, по имеющимся у него данным, отличается качеством. При этом президент подчеркнул, что считает геев извращенцами и «последней мерзостью», а к лесбиянкам относится с большей лояльностью.

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