В Белоруссии захотели ввести химическую кастрацию педофилов

Указано, что подготовлены изменения в Уголовный кодекс страны — наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение педофилов. Кроме того, утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе с применением химической кастрации.

Ранее Лукашенко обратил внимание, что в Белоруссии, в том числе в органах власти республики, присутствуют представители ЛГБТ, а их работа, по имеющимся у него данным, отличается качеством. При этом президент подчеркнул, что считает геев извращенцами и «последней мерзостью», а к лесбиянкам относится с большей лояльностью.