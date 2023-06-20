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СМИ: китайские эксперты не исключили визит Си Цзиньпина в США после АТЭС

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай мог создать условия для встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в ноябре, а также для последующего визита китайского лидера в США. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.

Китайские эксперты не исключили визит Си Цзиньпина в США
© РИА Новости

Как указало издание, такое мнение высказали опрошенные им эксперты.

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"Аналитики отметили, что позитивные обмены во время визита Блинкена укрепили надежды на встречу Си Цзиньпина и Байдена на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, однако нужно было больше работы для того, чтобы эти переговоры состоялись", - пишет газета.

"Полагаю, что две стороны достигли внутреннего консенсуса о том, чтобы два лидера провели гладкую и конструктивную встречу в ноябре. Может даже состояться официальный визит председателя Си Цзиньпина в США", - заявил изданию эксперт по китайско-американским отношениям Академии социальных наук Китая Лю Сян.

"Если стороны смогут достичь прорыва по определенным проблемам в следующие четыре месяца, тогда мы сможем испытывать больше оптимизма по поводу китайско-американских отношений", - добавил он.

Профессор Сычуаньского университета Пан Чжунъин подчеркнул, что поездку Блинкена в Пекин, а также майскую встречу помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом Политбюро Ван И в Вене можно рассматривать в качестве подготовки к переговорам Си Цзиньпина и Байдена на АТЭС. Он также отметил, что в том случае, если визит главы МИД КНР Цинь Гана в США перед саммитом состоится, то это повысит шансы на встречу лидеров двух стран.

Эксперты также отметили, что в нынешних условиях сам факт поездки Блинкена в Китай можно назвать прогрессом. В то же время, указывает газета, они подчеркнули, что нельзя ожидать серьезных и быстрых прорывов в двусторонних отношениях. Лю Сян указал, что Пекин воспользовался визитом Блинкена, чтобы внести для Вашингтона "стратегическую ясность" по таким вопросам, как Тайвань и торговые ограничения. Он отметил, что тайваньский вопрос будет самым серьезным вызовом для китайско-американских отношений. "Обе стороны уже достаточно сказали по Тайваню. Китай уже заявил то, что нужно было заявить. Необходимо, чтобы США продемонстрировали некоторую сдержанность в своих действиях", - резюмировал он.

Планируется, что саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября.

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