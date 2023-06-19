Обзор иноСМИ: встреча Блинкена с Си и опасения Швеции по поводу войны с РФ

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Си принял главу Госдепа

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Глава Китая Си Цзиньпин днем 19 июня встретился с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и выразил надежду, что визит высокопоставленного американского чиновника поможет стабилизировать отношения стран. Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что Блинкен стал первым госсекретарем США, встретившимся с китайским лидером с 2018 года.

Как отмечает Reuters, встреча может поспособствовать проведению саммита Си с президентом США Джо Байденом позже в 2023 году. Си рассказал, что за время визита Блинкена китайская и американская стороны провели «откровенные и подробные» переговоры - накануне с американским чиновников встретился глава МИД Китая Цинь Ган. На этой встрече Цинь подчеркнул, что «ядром основных интересов Китая, самым важным вопросом в китайско-американских отношениях и самым значительным риском» является тайваньский вопрос.

Мечта Украины о ЕС зависит от борьбы с коррупцией, но с этим есть проблемы

Мечта Украины о вступлении в ЕС и политическое будущее президента Владимира Зеленского будут частично зависеть от борьбы Киева с коррупцией, пишет The Washington Post. Финансовая поддержка Украины со стороны ЕС окажется под угрозой, «если страна будет выглядет как черная дыра для помощи Запада».

В команде Зеленского заверяют, что борьба с коррупцией набирает обороты: в мае чиновники главного антикоррупционного органа Украины заявили о раскрытии схемы взяточничества на 2,7 миллиона долларов с участием бывшего председателя Верховного суда (ВС) страны Всеволода Князева. Его поймали с поличным при получении платежа в размере около 450 тысяч долларов - «второго транша незаконных доходов», схемы, в которой могут быть замешаны другие члены ВС и судебные органы. В доме и офисе Князева нашли пачки стодолларовых купюр. Несмотря на громкое разоблачение, команда Зеленского терпит неудачи на других фронтах борьбы с коррупцией - в частности, законопроект, возвращающий публичные декларации об имуществе чиновников, так и не был принят, отмечает WP.

Литва пошла в обход ЕС в санкциях против России

Литва планирует в одностороннем порядке запретить транзит ряда товаров двойного назначения, которые могут попасть в Россию через Белоруссию и «потенциально оказаться на поле боя на Украине», сообщает Bloomberg. Эта мера усилит давление на ЕС по ужесточению санкций против России.

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте сообщила, что на этой неделе Вильнюс объявит о запрете транзита около 60 товаров двойного назначения, не включенных в санкционный список ЕС. Министр рассказала, что Литва ведет переговоры с другими странами ЕС, надеясь убедить их принять аналогичные меры.

В Швеции допустили военный конфликт с Россией

В Комитете по обороне парламента Швеции заявили, что вооруженное нападение на страну исключать нельзя, хотя Россия и «сосредоточена на Украине», сообщает SVT. В докладе комитета подчеркивается, что у России «есть возможности для действий против Швеции».

Один из авторов доклада заявил, что документ «является четким сигналом для России», а Швеция «переходит к текстам, которые острее, чем когда-либо». В докладе подчеркивается, что Россия «демонстрирует высокую склонность к политическому и военному риску», а ее способность проводить операции с использованием ВМС, ВВС, оружия дальнего действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной. В докладе также излагается новая оборонная доктрина Швеции, в основе которой находится членство страны в НАТО.

В Китае объяснили проблемы в отношениях с США

Куратор китайской дипломатии в ЦК компартии Ван И заявил, что отношения Пекина и Вашингтона оказались на низком уровне из-за неправильного восприятия Китая американцами, сообщает Reuters. Такое заявление министр сделал на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетившим Пекин.

«Мы должны ответственно относиться к людям, истории и миру и обратить вспять нисходящую спираль американо-китайских отношений», - призвал Ван.