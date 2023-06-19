Лукашенко: Выборы в Беларуси пройдут честно, а не как в США

Предстоящие выборы в Беларуси пройдут честно, а не как в Соединенных Штатах Америки, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко, беседуя с председателем центризбиркома Игорем Карпенко.

По словам главы государства, "нам прятать нечего", а "когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей. Чтобы они видели, как будут проходить выборы".

Это необходимо сделать, подчеркнул Лукашенко, для того, "чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке".

Президент Беларуси пояснил эти слова напоминанием, что в США "стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча", - цитирует президента агентство БЕЛТА.

Лукашенко также подчеркнул, что около 80 процентов белорусов сегодня однозначно поддерживает курс действующей власти.

"Ну, за 20 процентов, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся. Это я говорю как президент", - сказал Лукашенко.