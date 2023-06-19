В Германии выступили за роспуск Евросоюза

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предложила распустить Европейский союз, потому что "терпение в отношении ЕС исчерпано". Об этом говорится в проекте предвыборной программы партии, сообщает Welt.

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Партия предлагает "упорядоченный роспуск ЕС". По мнению АдГ, ЕС "превратился в недемократическую конструкцию" и управляется "непрозрачной, неконтролируемой бюрократией".

Вместо этого "Альтернатива для Германии" предлагает создать новое европейское экономическое сообщество.

По мнению партии, решение о "новой форме сосуществования народов Европы" должно приниматься на референдуме. Партия также хочет упразднить парламент ЕС. Но пока он существует, партия хочет войти в новый состав европейского парламента и противостоять "дальнейшим ограничениям национального суверенитета и дальнейшему перераспределению богатства и активов наших граждан посредством правил ЕС".

Голосование по проекту программы пройдет на партийном съезде в Магдебурге в конце июля. Европейские выборы пройдут в июне 2024 года.

Издание Daily Express писало, что из Европейского союза из-за политики объединения могут выйти Италия, Греция, Польша и Франция.