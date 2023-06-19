Внук последнего короля Италии пожалел принца Гарри

"Я не люблю критиковать. И вы знаете, они сделали свой выбор. Гарри - очень умный молодой человек. Он много страдал [от] внимания СМИ, когда был молодым. Потом, когда умерла его мать, возможно, в какой-то момент ему захотелось пожить другой жизнью, и он уехал со своей женой в Америку", - сказал принц Венеции и внук последнего короля Италии Умберто II Савойского.