Внук последнего короля Италии пожалел принца Гарри

Принц Эмануэл Филиберт Савойский считает, что герцог Сассекский чувствует себя плохо после решения вместе с женой Меган Маркл покинуть пост старших членов британской королевской семьи. Об этом он рассказал в интервью Fox News Digital.
"Я не люблю критиковать. И вы знаете, они сделали свой выбор. Гарри - очень умный молодой человек. Он много страдал [от] внимания СМИ, когда был молодым. Потом, когда умерла его мать, возможно, в какой-то момент ему захотелось пожить другой жизнью, и он уехал со своей женой в Америку", - сказал принц Венеции и внук последнего короля Италии Умберто II Савойского.
Принц Гарри и Меган Маркл ушли поста работающих членов королевской семьи в 2020 году, переехав сначала в Канаду, а затем в США.
"Мне стало немного грустно, когда я увидел его на коронации короля Карла в одиночестве, ведь он все еще сын короля Англии. Но я думаю, что личные дела должны оставаться внутри семьи", - сказал Савойский.
Младший сын короля Карла III и актриса Меган Маркл поженились в 2018 году в Виндзорском замке. Спустя год у пары родился сын Арчи, а в 2022 году - дочь Лилибет. Сейчас семья живет в особняке в Монтесито, который они купили.
Ранее "Газета.Ru" сообщила, что король Карл III поделился архивным снимком с Уильямом и Гарри в честь Дня отца.