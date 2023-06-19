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Си Цзиньпин оценил итоги визита Блинкена словами «очень хорошо»

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прокомментировал состоявшуюся беседу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и оценил итоги визита американского политика словами «очень хорошо». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Си Цзиньпин оценил итоги визита Блинкена словами «очень хорошо»
© Lenta.ru

По словам Си Цзиньпина, Пекин изложил свою позицию Вашингтону, и стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в 2022 году между ним и президентом США Джо Байденом.

«Стороны также добились прогресса и достигли договоренностей по некоторым конкретным вопросам, это очень хорошо», — добавил он.

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