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В Германии заявили о роли ВСУ в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса

В Германии допускают вероятность подрыва аммиакопровода ТольяттиОдесса в Харьковской области украинскими диверсантами. Вероятность такого сценария озвучило Министерство обороны ФРГ, заявление которого оказалось в распоряжении немецкого таблоида Bild.

В Германии заявили о роли ВСУ в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса
© РИА Новости

В документе, который был помечен грифом "только для служебного пользования", упоминается о регулярных диверсиях украинских войск, которые они устраивают далеко за линией боевого соприкосновения. Также упомянуто, что исключать участия ВСУ в разрушении аммиакопровода Тольятти – Одесса нельзя.

"Аммиакопровод находится в районе, контролируемом украинскими силами. Кроме того, его перезапуск был бы особенно выгоден россиянам", — цитирует таблоид Life.ru.

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