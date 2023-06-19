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Bloomberg: Госдеп подтвердил встречу Блинкена с Си Цзиньпином 19 июня

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник, 19 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа.

Госдеп подтвердил встречу Блинкена с Си Цзиньпином 19 июня
© РИА Новости

Ожидается, что встреча начнётся в 16:30 по местному времени (11:30 мск).

В материале говорится, что данная встреча станет сигналом стабилизации натянутых отношений между крупнейшими экономиками мира.

18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.

В американском ведомстве сообщили, что Блинкен и глава МИД КНР Цинь Ган провели откровенные, предметные и конструктивные переговоры.

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