Госдеп подтвердил встречу Блинкена с Си Цзиньпином 19 июня

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник, 19 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа.

Ожидается, что встреча начнётся в 16:30 по местному времени (11:30 мск).

В материале говорится, что данная встреча станет сигналом стабилизации натянутых отношений между крупнейшими экономиками мира.

18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.