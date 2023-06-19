Bloomberg: Госдеп подтвердил встречу Блинкена с Си Цзиньпином 19 июня
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник, 19 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа.
Ожидается, что встреча начнётся в 16:30 по местному времени (11:30 мск).
В материале говорится, что данная встреча станет сигналом стабилизации натянутых отношений между крупнейшими экономиками мира.
18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.
В американском ведомстве сообщили, что Блинкен и глава МИД КНР Цинь Ган провели откровенные, предметные и конструктивные переговоры.