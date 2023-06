The Times поздравила Бориса Джонсона с днем рождения карикатурой

В газете The Times к 59-летию экс-премьера Британии Бориса Джонсона вышла карикатура под названием «Have your cake and eat it», отсылающая к скандалу с вечеринками в пандемию. Внимание на это обратили «ИноСМИ».

«You can't have your cake and eat it» - английская идиома, которую можно перевести как «один пирог два раза не съешь» (синоним пословицы «на двух стульях не усидишь»).