The Times поздравила Бориса Джонсона с днем рождения карикатурой

В газете The Times к 59-летию экс-премьера Британии Бориса Джонсона вышла карикатура под названием «Have your cake and eat it», отсылающая к скандалу с вечеринками в пандемию. Внимание на это обратили «ИноСМИ».

«You can't have your cake and eat it» - английская идиома, которую можно перевести как «один пирог два раза не съешь» (синоним пословицы «на двух стульях не усидишь»).

Видео дня

«Have your cake and eat it» - игра слов, напоминающая о дне рождения Джонсона, который он отмечал в разгар пандемии. Карикатура демонстрирует, что на 56-летие у политика был большой праздник с тортом, а свои 59 он встречает с маленьким кусочком торта из пластикового контейнера с подписью «Объедки».

T.me/inosmichannel

Джонсон объявил о решении уйти в отставку в июле 2022 года. Этому предшествовал патигейт - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.

Одна из таких вечеринок состоялась 15 мая 2020 года после пресс-конференции Джонсона. В этот момент в стране действовали строгие ограничения. Премьер сказал подчиненным, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Сначала представители Джонсона это опровергали, утверждая, что сотрудники Даунинг-стрит всего лишь работали в саду. Однако газета The Guardian опубликовала фотографию, на которой Джонсон запечатлен в этот день на «посиделках с вином и сыром» в саду.

В январе 2022 года был опубликован «Доклад Сью Грей», посвященный коронавирусным вечеринкам Джонсона. В докладе упоминается 16 таких вечеринок, в том числе день рождения Джонсона, который он отмечал на Даунинг-стрит 19 июня 2020 года, во время общенационального локдауна.

В июне 2023-го комитет по привилегиям британского парламента пришел к выводу, что Джонсон намеренно лгал парламенту по поводу патигейта. Комитет единогласно рекомендовал отстранить Джонсона от работы в Палате представителей на 90 дней (если бы он оставался членом парламента) «за неоднократное проявление неуважения и попытки подорвать парламентский процесс».