В Австралии до 18 декабря пройдет референдум о признании аборигенов

Австралийские парламентарии одобрили в понедельник закон о проведении референдума, в ходе которого планируется признать аборигенов и жителей островов Торресова пролива первыми народами континента и закрепить за ними право голоса в законодательном органе. Как сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, голосование пройдет в период с 21 сентября по 18 декабря 2023 года.

"Наш парламент поддержал проведение референдума, и теперь у австралийского народа будет шанс сказать "да" примирению и "да" конституционному признанию коренных народов", - сказал премьер, выступая перед журналистами.

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Он также отметил, что предстоящий плебисцит станет "моментом национального единства, даст возможность сделать нацию еще более великой".

"Это изменение не умалит значение 122 лет нашей демократии, но укрепит государство, став кульминацией многолетних дискуссий, консультаций и кропотливой работы аборигенов и жителей островов Торресова пролива", - подчеркнул Альбанезе.

Премьер также отметил, что дата референдума будет объявлена через 33 дня (23 июля 2023 года) вместе с датой проведения в 2024 году всеобщих парламентских выборов.

Предложение о проведении плебисцита было вынесено правительством Австралии на обсуждение парламента 23 марта. В бюллетене во время референдума вопрос будет сформулирован следующим образом:

"Предлагается внести изменения в конституцию, чтобы признать первые народы Австралии, закрепив право голоса для аборигенов и жителей островов Торресова пролива, вы одобряете это изменение?".

В случае успешного проведения плебисцита в парламенте создадут консультативный орган аборигенов "Голос". Планируется, что новая структура будет консультировать депутатов и сенаторов по вопросам, касающимся аборигенов, и представлять им оценку принимаемых законов. Предложенная модель вызвала жесткую критику со стороны австралийской оппозиции, поскольку правительство так и не смогло четко указать функции и права "Голоса", а также круг вопросов, по которым нужно получать его консультацию.