Старинные иконы с Украины тайно вывезли во Францию

Старинные иконы с Украины тайно эвакуировали во Францию с целью их сохранения, они останутся в этой стране до окончания боевых действий на украинской территории. Об этом сообщил французский телеканал France24.

© Газета.Ru

По данным канала, среди экспонатов имеются четыре иконы времен Византийской империи VI-VII веков: "Мученик и мученица", "Богоматерь с младенцем" и "Святые Сергий и Вакх". 11 из 16 перевезенных икон переданы на реставрацию, остальные пять будут выставлены в галерее Лувр в Париже.

Эти иконы в середине XIX века в монастыре Святой Екатерины на Синае (Египет) нашел востоковед Порфирий Успенский, он привез эти работы в Российскую империю, а перед смертью завещал их Киевской духовной академии. Во время Великой Отечественной войны часть экспонатов галереи была перенесена в Уфу, а часть украдена немецкими оккупантами.

7 июня немецкий Spiegel сообщал, что в парижский Лувр привезли на временное хранение 16 произведений искусства с Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.