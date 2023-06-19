Катар и ОАЭ решили восстановить дипломатические отношения

Власти Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение о восстановлении дипломатических отношений и о начале работы посольств и консульств с 19 июня. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщило внешнеполитическое ведомство Катара.

«На основе соглашения и стремления двух стран к укреплению двусторонних отношений Катар и ОАЭ объявляют о возобновлении дипломатических отношений», - говорится в сообщении.

По данным МИД Катара, с 19 июня возобновят свою работу посольство страны в Абу-Даби и консульство в Дубае, а также посольство ОАЭ в Дохе.