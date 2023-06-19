В Николаевской области в пресной воде обнаружили возбудитель холеры

Областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины сообщил об обнаружении холеровидного вибриона в пресных водоемах Николаевской области в районах, которые подверглись затоплению после разрушения Каховской ГЭС, передает ТАСС.

«В реке Ингулец не соответствует нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций аммиака», - отмечается в сообщении.

Ранее в Одесской области был введен запрет на купание и вылов рыбы в море и открытых пресных водоемах региона в связи с обнаружением в них возбудителей инфекционных болезней, в том числе холеры.