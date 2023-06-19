Президент ЮАР рассказал о результатах переговоров с Путиным и Зеленским

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что глава России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский согласились продолжить взаимодействие с мирной миссией Африки. Об этом сообщается на официальном сайте Рамафосы.

«Одним из ключевых достижений мирной миссии стал позитивный прием, полученный нами с обеих сторон, который мы сочли обнадеживающим и который дает основания для оптимизма в отношении того, что предложения будут рассмотрены», - подчеркнул президент ЮАР.

Он назвал миссию исторической - африканские лидеры впервые в истории отправились с миротворческой миссией за пределы континента.

Рамафоса заявил, что ЮАР продолжит отстаивать свою позицию, согласно которой конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и дипломатическими средствами.

Взаимодействие миссии с Россией и Украиной продолжается, в ЮАР рассчитывают, что по мере продвижения процесса «можно будет заложить основу для деэскалации конфликта и переговоров - двух важнейших предварительных условий прочного мира», заключил политик.

Россия и Украина ранее согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного разрешения украинского кризиса.

В делегацию вошли представители Египта, Коморских островов, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.

16 июня Рамафоса и другие члены миссии побывали на Украине, 17 июня они встретились с Путиным в Санкт-Петербурге.