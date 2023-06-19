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Катар и ОАЭ решили восстановить дипломатические отношения

Катар и Объединенные Арабские Эмираты договорились о восстановлении дипломатических отношений, посольства и консульства двух стран начинают работать с понедельника, 19 июня. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Катара на своей странице в Twitter.

Катар и ОАЭ решили восстановить дипломатические отношения
© РИА Новости

"На основе соглашения и стремления двух стран к укреплению двусторонних отношений Катар и ОАЭ объявляют о возобновлении дипломатических отношений с возобновлением работы посольства Катар в Абу-Даби и консульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе в понедельник, 19 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

Ранее главы Министерств иностранных дел Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и ОАЭ начали проводить консультации по вопросу возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Участники встречи призвали вернуть страну в "арабское лоно".

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