В немецком Минобороны допускают, что за подрывом аммиакопровода «Тольятти-Одесса» стоит Украина. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на «взрывоопасный внутренний документ» министерства.

В документе под грифом «только для служебного пользования» указано, что Украина ведет «секретные» боевые действия далеко за пределами зоны соприкосновения.

В документе указано, что аммиакопровод был подорван в месте, находящемся под контролем Киева. В Минобороны Германии отметили, что в перезапуске аммиакопровода и его сохранности заинтересована именно Россия.

Также немецкие военные считают, что диверсию на железнодорожной линии в Запорожской области совершили украинские силы.

7 июня в Минобороны РФ сообщили, что украинские диверсанты повредили аммиакопровод «Тольятти - Одесса» в районе одного из харьковских сел, пострадали мирные жители. СМИ писали, что один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, еще двое пострадали.