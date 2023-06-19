Пока вы спали: предостережение МИД от провокаций в Приднестровье и взрывы в Одессе

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Взрывы прогремели в Одессе

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В Одессе произошли взрывы, их также слышали в Запорожье и Херсоне, сообщает издание «Взгляд».

Тревога о воздушном нападении была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины, и на той части Запорожской области, которую контролирует Киев.

После этого сирены о воздушной тревоге сработали в Харьковской области. Глубокой ночью предупреждения были отменены.

Россияне будут отдыхать четыре дня на Первомай в 2024 году

Министерство труда России подготовило документ, согласно которому к празднику 1 мая в 2024 году добавят два выходных дня, сообщают «Известия».

Это необходимо, чтобы граждане отдохнули четыре дня подряд при полноценных новогодних каникулах. Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в следующем году на 23 февраля и 8 марта россияне будут отдыхать три дня, потому что праздники выпадают на пятницу. При этом каникулы на Новый год продлятся до 8 января.

Два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных с субботы, 27 апреля, и одного выходного дня с ноябрьских праздников. Перед выходными к 1 мая будет шестидневная рабочая неделя, а затем четыре дня выходных.

МИД РФ: провокации против военных в Приднестровье Москва сочтет нападением на страну

Российские власти предостерегли от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья, сообщает ТАСС.

Как заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук, это будет считаться провокациями против российских военных и нападением на РФ.

Как отметил дипломат, российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск.

Подчеркивается, что Вооруженные силы РФ будут адекватно реагировать на любые провокации против своих военных в Приднестровье и обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, а также военных складов в Колбасне.

На Украине изменили приказ о неучастии спортсменов в турнирах с россиянами

Украинское Министерство молодежи и спорта изменило формулировку запрета на участие своих спортсменов в состязаниях, в которых участвуют представители России и Белоруссии, сообщает ТАСC со ссылкой приказ ведомства.

В нем запрещается «командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных соревнованиях, если в видах соревнований по этому виду спорта (номера программы, упражнения, групповые упражнения, экипажи, эстафеты и т. д.) принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь».

В начальном варианте приказа от 14 апреля текущего года официальным делегациям национальных сборных запрещалось участвовать в таких соревнованиях.

Власти Израиля объявили о расширении поселений на Западном берегу

18 июня министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил о планах строительства 4 тысяч 560 новых домов в поселениях на Западном берегу, сообщает «Российская газета».

Большая часть из них будет размещена в еврейских общинах глубоко на Западном берегу, к востоку от барьера безопасности, что еще больше усложнит усилия по созданию жизнеспособного палестинского государства. Позже израильский кабмин принял резолюцию, согласно которой практически весь контроль над утверждением планов строительства в поселениях на Западном берегу будет передан Смотричу, убежденному стороннику националистического движения.

Решение вступает в силу немедленно. Оно значительно ускоряет и упрощает процесс расширения существующих поселений на Западном берегу и легализации некоторых незаконных аванпостов задним числом.