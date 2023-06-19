В Госдепе обеспокоились планом Израиля строить жилье на Западном берегу

В Госдепартаменте США выразили обеспокоенность решением властей Израиля построить дополнительное жилье в ряде израильских поселений на Западном берегу. Речь идет о более чем четырех тысячах единиц жилья, отмечается в сообщении.

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщенным решением правительства Израиля продвинуться в планировании более четырех тысяч единиц жилья на Западном берегу, — подчеркнули в Госдепе.

В американском ведомстве уточнили, что беспокойство также вызывают сообщения про изменения в системе администрирования поселений Израиля. Предполагается, что выдача разрешений на строительство будет ускоренной. В Госдепе призвали правительство Израиля «вернуться к диалогу с целью деэскалации».

О планах Израиля в ближайшие недели утвердить более 4,5 тысячи новых единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу на минувшей недели рассказал израильский вещатель Kan.