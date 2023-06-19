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В расписании визита Блинкена в Китай отсутствует встреча с Си Цзиньпином

В расписании главы Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкена 19 июня в рамках его официального визита в Пекин нет встречи с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный график дипломата.

В расписании визита Блинкена в Китай отсутствует встреча с Си Цзиньпином
© РИА Новости

Возможная встреча с китайским лидером остается главной интригой поездки госсекретаря и показателем успеха поездки в Китай. Ранее в СМИ появлялась информация, что такая встреча может состояться. Телеканал CBS News сообщил, что в Пекине шла подготовка к этому, однако официально власти двух стран такую информацию не подтверждали.

Известно, что 19 июня руководитель американского Госдепа проведет переговоры с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, будет участвовать в круглом столе с выпускниками программы обмена, проведет встречу с сотрудниками и семьями миссии США в КНР и американскими бизнес-лидерами. Визит Блинкена завершится пресс-конференцией.

18 июня Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, которые в Госдепе назвали «откровенными, предметными и конструктивными».

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