СМИ: ЕС может профинансировать новый водородный коридор Барселона-Марсель

Проект водородного трубопровода H2Med, построить который планируется между Барселоной и Марселем, получил первую положительную техническую квалификацию от Европейской комиссии, сообщает Europapress со ссылкой на собеседников в правительстве Испании.

Он сможет претендовать на получения финансирования от Европейского союза. Мадрид отправил проект на конкурс общеевропейского интереса 16 декабря 2022 года. По данным издания, далее будет проведен политический анализ H2Med, после чего в ноябре текущего года в Брюсселе обнародуют окончательный перечень с описанием проектов, которые будут классифицированы как «представляющие общеевропейский интерес». В списке будут также указаны суммы финансирования для конкретного проекта.

В проекте водородного коридора заняты Испания, Франция, Португалия. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что H2Med будет продлен до Германии. По его словам, строительство трубопровода должно быть завершено к 2030 году.