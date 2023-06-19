Немцы высмеяли Шольца после попытки послать сигнал России
Репортаж немецкой телекомпании WDR про главу правительства Германии Олафа Шольца, который забрался в кабину истребителя во время учений НАТО Air Defender, рассмешил зрителей, сообщает РИА Новости.
На видео можно заметить, как канцлер неловко залезает в кабину Eurofighter и позирует оттуда для фоторепортеров. После этого в эфире телекомпании приглашенный эксперт говорит, что таким «символичным» образом Шольц посылает «сигнал» Москве, а также союзникам по Североатлантическому альянсу. Данный телевизионный сюжет вызвал насмешки со стороны зрителей.
Niklas написал в комментарии, что канцлер теперь может сразу отправиться на Восточный фронт.
Peter Minor назвал происходящее цирком, а пользователь Alois Dexheimer – позором.
«Олаф думает, что это заводная игрушка, как в торговом центре», — заявил Slemar.