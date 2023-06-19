Немцы высмеяли Шольца после попытки послать сигнал России

Репортаж немецкой телекомпании WDR про главу правительства Германии Олафа Шольца , который забрался в кабину истребителя во время учений НАТО Air Defender, рассмешил зрителей, сообщает РИА Новости .

На видео можно заметить, как канцлер неловко залезает в кабину Eurofighter и позирует оттуда для фоторепортеров. После этого в эфире телекомпании приглашенный эксперт говорит, что таким «символичным» образом Шольц посылает «сигнал» Москве, а также союзникам по Североатлантическому альянсу. Данный телевизионный сюжет вызвал насмешки со стороны зрителей.