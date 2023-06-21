В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

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По данным официального ресурса для оповещения граждан, в трех областях Украины — Полтавской, Сумской и Черкасской — была объявлена воздушная тревога.

При этом издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Сумской области. По данным газеты, было зафиксировано движение нескольких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).