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КНДР укрепит сотрудничество со странами, выступающими против мировой гегемонии США

Северная Корея на фоне ухудшения ситуации в области безопасности в районе Корейского полуострова намерена укреплять сотрудничество с другими странами, выступающими против мировой гегемонии Соединенных Штатов, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад по итогам проходившего с участием лидера КНДР Ким Чен Ына восьмого расширенного пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

КНДР укрепит сотрудничество со странами, выступающими против мировой гегемонии США
© ТАСС

Из документа также следует, что Политбюро ЦК ТПК будет осуществлять внешнюю политику тщательно и независимо, на основе принципов защиты национальных прав и интересов.

Кроме того, в докладе говорится, что обстановка в сфере безопасности в районе Корейского полуострова серьезно ухудшилась «из-за безрассудных военных провокационных маневров враждебных сил, игнорирующих предупреждения».

На пленуме подвели итоги работы за первую половину текущего года. Также на заседании обсудили вопросы, связанные с укреплением партии, государственным строительством и стратегией в сфере дипломатии и обороны в условиях изменившейся международной ситуации.

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