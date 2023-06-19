КНДР укрепит сотрудничество со странами, выступающими против мировой гегемонии США

Северная Корея на фоне ухудшения ситуации в области безопасности в районе Корейского полуострова намерена укреплять сотрудничество с другими странами, выступающими против мировой гегемонии Соединенных Штатов, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад по итогам проходившего с участием лидера КНДР Ким Чен Ына восьмого расширенного пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Из документа также следует, что Политбюро ЦК ТПК будет осуществлять внешнюю политику тщательно и независимо, на основе принципов защиты национальных прав и интересов.

Кроме того, в докладе говорится, что обстановка в сфере безопасности в районе Корейского полуострова серьезно ухудшилась «из-за безрассудных военных провокационных маневров враждебных сил, игнорирующих предупреждения».