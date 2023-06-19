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Молдавский дипломат сообщил о троекратном увеличении числа проектов с НАТО

Количество проектов Кишинева с Североатлантическим альянсом в рамках Программы укрепления обороноспособности Польши за год увеличилось втрое, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу миссии республики при НАТО, посла страны в Бельгии Виорела Чиботару.

Молдавский дипломат сообщил о троекратном увеличении числа проектов с НАТО
© ТАСС

По его словам, альянс попросил Кишинев сформулировать просьбы о помощи. После изучения этого перечня было принято решение на политическом уровне, сформулированное НАТО — расширенная поддержка для Молдавии. Отмечается, что в мае прошлого года было шесть проектов на бумаге, сейчас их 18.

Как отметил дипломат, речь идет о помощи Молдавии, связанной с организацией вооруженных сил, а также с подготовкой правоохранительных органов, например, карабинеров. Все проекты должны быть реализованы в период от трех месяцев до полугода в рамках Программы укрепления обороноспособности Молдавии.

Ранее глава Молдавии Майя Санду сообщила, что Кишиневу следует отказаться от нейтралитета ради вступления в военный альянс. Президент не упомянула конкретно НАТО, при этом она неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если граждане выскажутся за сближение с Североатлантическим альянсом.

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