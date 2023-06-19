Совет ООН по правам человека рассмотрит ситуацию на Украине и в Судане

Открывающаяся в понедельник в Женеве 53-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ) рассмотрит в течение четырех предстоящих недель ситуацию на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и других странах, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц. Ожидается, что Запад попытается использовать нынешнюю сессию, как и предыдущие, для политического давления на государства, проводящие независимую политику и отказывающиеся следовать в его фарватере.

"Вообще, в Совете по правам человека ничего не меняется. Там вся та же обстановка политизации, обстановка использования этого механизма для нападок, очернения и давления на неугодные режимы", - заявил на встрече с журналистами накануне сессии, отвечая на вопрос корр. ТАСС, постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. "Все вопросы, которые западники ставят, имеют явно политизированный характер и направлены на продвижение своей геополитической повестки и внедрение вопросов прав человека в любую сферу деятельности ООН, будь то развитие, климат или возникающие новые вопросы", - сказал глава российской дипмиссии.

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Россия неоднократно критиковала СПЧ за политизацию дискуссий по правозащитной тематике. Гатилов заявил 8 февраля на встрече с российскими журналистами, что СПЧ по-прежнему "под диктовку западных стран, в политических интересах США и их ближайших союзников" принимает резолюции о положении в странах и создает механизмы расследования.

Как сообщила пресс-служба женевской штаб-квартиры ООН, в первый день нынешней сессии верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк представит свой ежегодный доклад о ситуации в области прав и свобод в мире. Дискуссия на эту тему намечена на 20 и 21 июня. В ходе форума, который продлится до 14 июня, входящие в СПЧ 47 стран уделят внимание также ситуации на оккупированных палестинских территориях, в Афганистане, Судане, Сирии, Никарагуа, Венесуэле и ряде других стран. Совет 5 июля рассмотрит доклад по Белоруссии, подготовленный в соответствии с принятой ранее по инициативе стран Запада политизированной резолюцией. Тюрк 12 июля представит устные доклады по Украине и Грузии. Всего СПЧ рассмотрит более 40 различных докладов и проведет 25 интерактивных дискуссий.