Посланник папы Римского может посетить Москву в ближайшую неделю

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи может приехать в Россию на ближайшей неделе.

© Газета.Ru

"Скорее всего, на этой неделе в Москву приезжает кардинал Дзуппи", - сказал Севастьянов, отметив, что посланник встретится с российским руководством.

По словам Севастьянова, подготовка визита Дзуппи в Москву была приостановлена на время, пока папа Франциск был в больнице на операции.

Ранее стало известно, что Дзуппи получил согласие Кремля на приезд в Москву.