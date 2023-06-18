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Посланник папы Римского может посетить Москву в ближайшую неделю

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи может приехать в Россию на ближайшей неделе.

Посланник папы Римского может посетить Москву в ближайшую неделю
© Газета.Ru

"Скорее всего, на этой неделе в Москву приезжает кардинал Дзуппи", - сказал Севастьянов, отметив, что посланник встретится с российским руководством.

По словам Севастьянова, подготовка визита Дзуппи в Москву была приостановлена на время, пока папа Франциск был в больнице на операции.

Ранее стало известно, что Дзуппи получил согласие Кремля на приезд в Москву.

Кроме этого, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о возможной встрече папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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