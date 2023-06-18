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Подполковник ГУР допустил передачу части территорий Украины России

Подполковник Главного управления разведки (ГУР) Украины Денис Десятник допустил передачу части территорий России. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

Подполковник ГУР допустил передачу части территорий Украины России
© Lenta.ru

Десятник предположил, что в будущем переговоры между Россией и Украиной все же состоятся, и в результате них «Украина что-то отдаст».

«Может, она отдаст территории Донбасса, Луганск. Я считаю, что, может быть, это где-то и правильно», — заявил он. По его словам, это «территория Украины, но население полностью пророссийское, людей там не поменять».

Ранее капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что заморозка украинского конфликта в случае провала контрнаступления крайне маловероятна. Он объяснил, что она может быть выгодна Киеву, но совершенно невыгодна Москве. Тем не менее, Россия открыта к переговорам на своих условиях.

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