Подполковник ГУР допустил передачу части территорий Украины России
Подполковник Главного управления разведки (ГУР) Украины Денис Десятник допустил передачу части территорий России. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».
Десятник предположил, что в будущем переговоры между Россией и Украиной все же состоятся, и в результате них «Украина что-то отдаст».
«Может, она отдаст территории Донбасса, Луганск. Я считаю, что, может быть, это где-то и правильно», — заявил он. По его словам, это «территория Украины, но население полностью пророссийское, людей там не поменять».
Ранее капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что заморозка украинского конфликта в случае провала контрнаступления крайне маловероятна. Он объяснил, что она может быть выгодна Киеву, но совершенно невыгодна Москве. Тем не менее, Россия открыта к переговорам на своих условиях.