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Бельгийский чиновник подал в отставку из-за приглашения представителей Ирана в Брюссель

Госсекретарь регионального правительства Брюсселя Паскаль Смет сообщил о своей отставке из-за того, что на международную конференцию «Саммит городов в Брюсселе» пригласили представителей России и Ирана.

Бельгийский чиновник подал в отставку из-за приглашения представителей Ирана в Брюссель
© globallookpress.com © Nicolas Maeterlinck

По словам чиновника, Тегерану приглашение было направлено по ошибке одного из его подчинённых.

«Я лично полагаю, что деньги бельгийцев и жителей Брюсселя не должны использоваться таким образом», — цитирует Смета РИА Новости.

Он добавил, что оплата представителей Ирана и России ляжет на компанию-организатора форума, а сам чиновник возьмёт на себя ответственность за ошибку подчинённого.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Иран ведут порядка 80% взаиморасчётов в рублях и риалах.

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