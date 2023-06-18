В Конгрессе США призвали Блинкена к провокации против Китая

В конгрессе США призвали госсекретаря Энтони Блинкена к провокации против Китая. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня (Central News Agency, CNA).

© Lenta.ru

С соответствующим призывом выступили несколько представителей республиканской партии. В письме семь сенаторов призвали Блинкена рассмотреть возможность добавления в свой маршрут остановки на Тайване. По их мнению, подобный визит соответствовал бы положениям Закона о поездках на Тайвань от 2018 года.

«Самое главное, это дало бы четкий сигнал, что Соединенным Штатам не нужно разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще», — говорится в письме.

Подобная поездка американского чиновника на остров может быть воспринята Китаем как провокация. Так, 2 августа 2022 года на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Китая, ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами.