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В Конгрессе США призвали Блинкена к провокации против Китая

В конгрессе США призвали госсекретаря Энтони Блинкена к провокации против Китая. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня (Central News Agency, CNA).

В Конгрессе США призвали Блинкена к провокации против Китая
© Lenta.ru

С соответствующим призывом выступили несколько представителей республиканской партии. В письме семь сенаторов призвали Блинкена рассмотреть возможность добавления в свой маршрут остановки на Тайване. По их мнению, подобный визит соответствовал бы положениям Закона о поездках на Тайвань от 2018 года.

«Самое главное, это дало бы четкий сигнал, что Соединенным Штатам не нужно разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще», — говорится в письме.

Подобная поездка американского чиновника на остров может быть воспринята Китаем как провокация. Так, 2 августа 2022 года на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Китая, ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами.

Стало известно о подготовке ко встрече Си Цзиньпина с Блинкеном в Пекине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Сообщалось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

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