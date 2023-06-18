Украина планирует закрыть долги с помощью «отобранных у РФ» денег

— Не забывайте, что (у России — прим. «ВМ»)… арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти, и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ, — сказал Устенко, чьи слова приводит РИА Новости.