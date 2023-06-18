Украина планирует закрыть долги с помощью «отобранных у РФ» денег
Украина планирует закрыть долги перед иностранными кредиторами с помощью арестованных российских активов. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил советник офиса президента страны по экономическим вопросам Олег Устенко.
Он отметил, что сейчас Киев не платит по предоставленным ему займам. Для погашения долгов планируется использовать арестованные российские активы.
— Не забывайте, что (у России — прим. «ВМ»)… арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти, и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ, — сказал Устенко, чьи слова приводит РИА Новости.
Украина презентует в Лондоне план превращения государства в масштабный энергетический хаб европейского континента до 2050 года. Для реализации подобной программы киевские власти запросят 400 миллиардов долларов.
24 мая Украина приняла решение прекратить экспорт электроэнергии из-за необходимости обеспечить внутреннее потребление. Власти призвали потребителей в период с 19:00 до 22:00 экономно пользоваться электричеством для стабильной работы энергосистемы страны.