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Мэр Тернополя возмутился использованием бомбоубежищ не по назначению

Мэр украинского Тернополя Сергей Надал выразил возмущение тем, что городские бомбоубежища используют для распития алкоголя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мэр Тернополя возмутился использованием бомбоубежищ не по назначению
© globallookpress.com

"Это безобразие, когда укрытие используют для пьянки. Я призываю жителей Тернополя, если вы видите подобные ситуации, сразу сообщайте по номеру 102. Также обращаюсь в патрульную полицию, чтобы чаще патрулировать уличные укрытия во время тревоги и когда тревоги нет", – написал Надал.

Ранее стало известно, что администрация Киева разрешила учебным заведениям во время тревоги пускать в укрытия не только школьников и преподавателей, но и посторонних людей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский оценил как "неутешительные" промежуточные итоги проверки бомбоубежищ на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" следит за хроникой событий.

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