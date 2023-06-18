Румынские пограничники задержали троих украинских военных

Пограничная полиция Румынии задержала троих вооруженных украинских пограничников, которые заблудились в горах, пытаясь задержать нелегальных мигрантов. Об этом сообщает румынский телеканал Antena 3.
"Румынские пограничники задержали троих вооруженных автоматами украинских солдат в результате инцидента, который, по всей видимости, был вызван незаконным пересечением границы возле Вишеул де Сус", - говорится в сообщении.
Военнослужащие сообщили, что заблудились в условиях плохой видимости и поэтому оказались на территории Румынии.
Также они сообщили, что преследовали группу украинцев, нелегально пересекавших границу и заблудились в горах. Задержанные пограничники будут переданы украинской стороне.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, то Украина запросила аварийные поставки электроэнергии у Румынии для покрытия дефицита в пиковые часы энергопотребления. По данным ведомства, 7 июня с 20:00 до 23:00 энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Импорт и экспорт в эти часы отсутствовали, добавили в "Укрэнерго".