Румынские пограничники задержали троих украинских военных

Пограничная полиция Румынии задержала троих вооруженных украинских пограничников, которые заблудились в горах, пытаясь задержать нелегальных мигрантов. Об этом сообщает румынский телеканал Antena 3.

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"Румынские пограничники задержали троих вооруженных автоматами украинских солдат в результате инцидента, который, по всей видимости, был вызван незаконным пересечением границы возле Вишеул де Сус", - говорится в сообщении.

Военнослужащие сообщили, что заблудились в условиях плохой видимости и поэтому оказались на территории Румынии.

Также они сообщили, что преследовали группу украинцев, нелегально пересекавших границу и заблудились в горах. Задержанные пограничники будут переданы украинской стороне.