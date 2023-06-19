В Приднестровье допустили риск новых провокаций в регионе

«Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет. Но это не значит, что нам ничего не угрожает. К сожалению, риск новых провокаций не исключен», — сказал Красносельский. Он объяснил, что по этой причине подписал указ о продлении желтого уровня террористической опасности до 18 июля.