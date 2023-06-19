$83.65-0.3191.63+0.67

В Приднестровье допустили риск новых провокаций в регионе

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский допустил, что в регионе возможен риск новых провокаций, однако отметил, что на данный момент признаков подготовки к прямому нападению нет. Его слова передает РИА Новости.

В Приднестровье допустили риск новых провокаций в регионе
© Артем Кулекин / РИА Новости

«Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет. Но это не значит, что нам ничего не угрожает. К сожалению, риск новых провокаций не исключен», — сказал Красносельский. Он объяснил, что по этой причине подписал указ о продлении желтого уровня террористической опасности до 18 июля.

Глава ПМР отметил, что на данный момент консенсус по поводу того, что «размораживание конфликта — это катастрофический сценарий, которого нужно избежать» все же есть.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва сочтет провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию и предостерегает от попыток дестабилизировать ситуацию вокруг этого региона.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители