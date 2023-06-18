Финляндия может пересмотреть статус консульства России на Аландских островах

"Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором (1947), тогда в него вовлечены довольно много сторон и соглашение не является двусторонним. Но, как я уже сказал, хорошо бы разобраться с этим", — подчеркнул Ниинистё.