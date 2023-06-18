$83.65-0.3191.63+0.67

Финляндия может пересмотреть статус консульства России на Аландских островах

Президент Финляндии Саули Ниинистё попросил специалистов выяснить правовой статус российского консульства на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) и допустил, что статус может быть пересмотрен. Об этом сообщает Ilta Sanomat.

Президент Финляндии подчеркнул, что попросил разъяснить правовой статус этого консульства в этих договорных структурах.

"Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором (1947), тогда в него вовлечены довольно много сторон и соглашение не является двусторонним. Но, как я уже сказал, хорошо бы разобраться с этим", — подчеркнул Ниинистё.

Президент отметил, что необходимо внимательно следить за функцией российского консульства.

Глава МИД Финляндии: Аландские острова сохранят статус демилитаризованной зоны

Ранее Ниинистё заявил, что заморозка банковских счетов дипмиссии страны в России выходит за рамки аналогичных мер, применяемых в ограничении российского посольства.

Политик подчеркнул, что замораживание счетов в качестве ответной меры со стороны РФ является чрезмерным.

Ниинистё отметил, что в условиях блокировки предстоит продумать, как обеспечить работу диппредставительств в России.

7
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители