В Германии прокомментировали сообщения о находящемся в коме Буданове

Немецкий журнал Stern сообщил, что никогда не публиковал сообщений о ранении руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова и его нахождении в берлинской больнице, на которую позже ссылались российские СМИ.

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Журналисты немецкого издания назвали "откровенным фейком" сообщения российских Telegram-каналов и военкоров о том, что Буданов впал в кому, ссылающиеся на журнал.

"Stern не опубликовала ни одного подобного сообщения", - говорится в публикации.

По данным журнала, последний материал, в котором упоминается Кирилл Буданов, был опубликован 28 февраля 2023 года. В нем приводилась оценка Буданова возможных поставок китайского оружия в Москву.

Ранее РИА Новости сообщало, что Буданов был сильно ранен во время ночного удара по Киеву 29 мая. Утверждалось, что ракета прилетела в соседний кабинет, руководителя военной разведки Украины извлекли из-под обломков и через Польшу доставили в военный госпиталь в Берлине.