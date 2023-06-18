Пенс обосновал необходимость поддержки Украины

Бывший вице-президент США Майк Пенс предположил, что Россия после победы над Украиной не остановится и направит свою армию против одной из стран НАТО. Фрагмент интервью с политиком опубликовал телеканал NBC News.

Пенс предположил, что после победы над ВСУ российская армия якобы перейдет границу одной из стран НАТО.

С высокой долей вероятности это будут Польша, Латвия, Литва или Эстония, уточнил политик.

В этом случае, отметил Пенс, американским солдатам придется принять участие в боевых действиях.