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Пенс: в случае победы над Украиной Россия не остановится у границ стран НАТО

Бывший вице-президент США Майк Пенс предположил, что Россия после победы над Украиной не остановится и направит свою армию против одной из стран НАТО. Фрагмент интервью с политиком опубликовал телеканал NBC News.

Пенс обосновал необходимость поддержки Украины
© РИА Новости

Пенс предположил, что после победы над ВСУ российская армия якобы перейдет границу одной из стран НАТО.

С высокой долей вероятности это будут Польша, Латвия, Литва или Эстония, уточнил политик.

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В этом случае, отметил Пенс, американским солдатам придется принять участие в боевых действиях.

Соответственно, добавил он, следует и дальше оказывать всестороннюю помощь Украине с тем, чтобы ВСУ смогли оттеснить ВС РФ из находящихся под контролем российских военнослужащих регионов.

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