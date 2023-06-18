Пенс обосновал необходимость поддержки Украины

Пенс: в случае победы над Украиной Россия не остановится у границ стран НАТО
Бывший вице-президент США Майк Пенс предположил, что Россия после победы над Украиной не остановится и направит свою армию против одной из стран НАТО. Фрагмент интервью с политиком опубликовал телеканал NBC News.
Пенс предположил, что после победы над ВСУ российская армия якобы перейдет границу одной из стран НАТО.
С высокой долей вероятности это будут Польша, Латвия, Литва или Эстония, уточнил политик.
В этом случае, отметил Пенс, американским солдатам придется принять участие в боевых действиях.
Соответственно, добавил он, следует и дальше оказывать всестороннюю помощь Украине с тем, чтобы ВСУ смогли оттеснить ВС РФ из находящихся под контролем российских военнослужащих регионов.
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