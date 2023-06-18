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Блинкен: США продолжат защищать свои интересы и ценности

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана в Вашингтон, однако указал, что США продолжат защищать свои интересы и ценности. Переговоры Энтони Блинкена с Цинь Ганом прошли в Пекине. Госсекретарь США пригласил министра иностранных дел КНР в Вашингтон с целью продолжить обсуждение, однако подчеркнул, что США продолжат защищать свои интересы и ценности. Также Блинкен, как передает Общественная служба новостей, подчеркнул, что США будут отстаивать ценность американского народа и работать с союзниками над усилением видения мира с точки зрения Соединенных Штатов.

Блинкен: США продолжат защищать свои интересы и ценности
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