Блинкен: США продолжат защищать свои интересы и ценности

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана в Вашингтон, однако указал, что США продолжат защищать свои интересы и ценности. Переговоры Энтони Блинкена с Цинь Ганом прошли в Пекине. Госсекретарь США пригласил министра иностранных дел КНР в Вашингтон с целью продолжить обсуждение, однако подчеркнул, что США продолжат защищать свои интересы и ценности. Также Блинкен, как передает Общественная служба новостей, подчеркнул, что США будут отстаивать ценность американского народа и работать с союзниками над усилением видения мира с точки зрения Соединенных Штатов.