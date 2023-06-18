$83.65-0.3191.63+0.67

В США рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел в Пекине откровенные, конструктивные и предметные переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. Так прошедшую встречу охарактеризовали в Госдепе США, пишет РИА Новости.

В США рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая
© Lenta.ru

В сообщении американского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что в ходе переговоров Блинкен указал министру иностранных дел КНР на важность дипломатий и открытость коммуникации по целому ряду вопросов.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Уточнялось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители