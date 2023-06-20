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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Папуа — Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Папуа — Новой Гвинеи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в Папуа — Новой Гвинее
© depositphotos.com

Эпицентр подземных толчков расположен в 98 км к юго-востоку от населенного пункта Ангорам с населением около 1,6 тыс. человек. Его очаг расположен на глубине 30 км. Информация о пострадавших и разрушениях на текущий момент нет. Угроза цунами не объявлялась.

18 июня землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 39 километрах от турецкого города Малатья. В сообщении сказано, что очаг сейсмической активности залегал на глубине пяти километров. Следует отметить, что данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

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