В Одессе прогнали с рынка пытавшихся задержать мужчину военкомов

В Одессе люди прогнали с рынка сотрудников военкомата, пытавшихся со стрельбой задержать мужчину. Об этом сообщает Telegram -канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что вооруженные работники военкомата открыли стрельбу в воздух при попытке задержать человека, которого намеревались мобилизовать. На опубликованных кадрах видно, как возмущенные происходящим люди выгоняют их с рынка за то, что те решили использовать оружие в общественном месте.