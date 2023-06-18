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В Одессе прогнали с рынка пытавшихся задержать мужчину военкомов

В Одессе люди прогнали с рынка сотрудников военкомата, пытавшихся со стрельбой задержать мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В Одессе прогнали с рынка пытавшихся задержать мужчину военкомов
© РИА Новости

Отмечается, что вооруженные работники военкомата открыли стрельбу в воздух при попытке задержать человека, которого намеревались мобилизовать. На опубликованных кадрах видно, как возмущенные происходящим люди выгоняют их с рынка за то, что те решили использовать оружие в общественном месте.

На Украине началась мобилизация в западных регионах страны

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина убежал в поле от сотрудников военкомата, бросив машину прямо на дороге.

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