В Италии возложили цветы к памятнику Горькому несмотря на угрозы

В итальянском городе Сорренто состоялась церемония возложения цветов к открытому несколько лет назад памятнику Максиму Горькому. Мероприятие прошло несмотря на угрозы со стороны проживающих в Италии украинцев. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава Института культуры имени поэта Торквато Тассо Лучано Руссо.

По соображениям безопасности мероприятие пришлось провести в урезанном формате и в отсутствие официального российского представительства.

«Я не опасался, а вот приглашенная актриса Анна Кьяра Сенаторе чувствовала себя очень неуютно», — пояснил Руссо.

Он рассказал, что во время возложения цветов около 30 пришедших на мероприятие украинцев — преимущественно женщин с детьми — выкрикивали оскорбления.

В период европейском эмиграции Горького писатель прожил несколько лет в этом городе на Амальфитанском побережье.

«Мы считаем своей миссией хранить память обо всех деятелях культуры разных национальностей, которые бывали в Сорренто», — подчеркнул Руссо.