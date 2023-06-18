Папа римский провел первую после операции проповедь
Папа римский Франциск провел первую после операции и выписки из больницы в Риме проповедь.
В ходе молитвы он выразил глубокую благодарность за любовь, заботу и поддержку во время его пребывания в медицинском учреждении.
На этой неделе папа покинул больницу «Джемелли», где провел девять дней после операции на кишечнике. Франциску провели операцию 7 июня. Оперативное вмешательство длилась три часа и завершилось без осложнений. Все аудиенции понтифика до 18 июня были отменены, сообщает издание Vatican News.
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