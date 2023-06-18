Посол Абхазии опроверг обсуждение вопроса о присоединении республики к РФ

Посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа опроверг сообщения о том, что вопрос о присоедининении республики к РФ обсуждался на высшем уровне. Речь идет о визите в Москву абхазского лидера Аслана Бжании в феврале, отмечает РИА Новости.