Посол Абхазии опроверг обсуждение вопроса о присоединении республики к РФ
Посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа опроверг сообщения о том, что вопрос о присоедининении республики к РФ обсуждался на высшем уровне. Речь идет о визите в Москву абхазского лидера Аслана Бжании в феврале, отмечает РИА Новости.
«Это неправда», — сказал Квициниа, отвечая на соотвествующий вопрос.
Посол Абхазии отметил, что президент Бжания часто посещает Москву и эти визиты направлены на ускорение решений злободневных вопросов двустороннего сотрудничества.