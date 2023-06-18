СМИ: Украина не предоставляет доказательств, что глава ГУР Буданов жив

Telegraph: Украина не предоставляет доказательств, что глава ГУР Буданов жив
В Киеве не могут подтвердить, что начальник главного разведуправления Украины Кирилл Буданов жив. Об этом пишет The Telegraph.
В статье, посвященной Буданову, говорится, что его помощники заявили изданию, что он жив и здоров, но в то же время украинская сторона не опубликовала никакие фотографии Буданова для подтверждения этого.
Ранее РИА Новости сообщало, что Буданов был ранен 29 мая во время удара ВС РФ по зданию его ведомства в Киеве. После этого раненого главу ГУР в тяжелом состоянии вертолетом транспортировали в польский город Жешув, а оттуда на самолете - в один из госпиталей Берлина.
Позднее появились сообщения, что Буданов умер в Берлине, а в офисе президента Украины Владимира Зеленского собираются до последнего это скрывать. Однако сам Зеленский заявил, что Буданов якобы участвовал в военном совещании, но каких-либо фото- или видеоматериалов, подтверждающих его слова, предъявлено не было.