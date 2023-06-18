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Telegraph: Украина не предоставляет доказательств, что глава ГУР Буданов жив

В Киеве не могут подтвердить, что начальник главного разведуправления Украины Кирилл Буданов жив. Об этом пишет The Telegraph.

СМИ: Украина не предоставляет доказательств, что глава ГУР Буданов жив
©  Главное управление разведки Министерства обороны Украины

В статье, посвященной Буданову, говорится, что его помощники заявили изданию, что он жив и здоров, но в то же время украинская сторона не опубликовала никакие фотографии Буданова для подтверждения этого.

Кива заявил, что глава ГУР Украины Буданов умер

Ранее РИА Новости сообщало, что Буданов был ранен 29 мая во время удара ВС РФ по зданию его ведомства в Киеве. После этого раненого главу ГУР в тяжелом состоянии вертолетом транспортировали в польский город Жешув, а оттуда на самолете - в один из госпиталей Берлина.

Позднее появились сообщения, что Буданов умер в Берлине, а в офисе президента Украины Владимира Зеленского собираются до последнего это скрывать. Однако сам Зеленский заявил, что Буданов якобы участвовал в военном совещании, но каких-либо фото- или видеоматериалов, подтверждающих его слова, предъявлено не было.

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