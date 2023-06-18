Вучич считает ситуацию в Косово самой сложной за почти четверть века

"Ситуация самая сложная за последние 24 года, наш народ подвергается жестокому нападению, я знаю, насколько мы малы по сравнению с НАТО, и что наша политика должна быть направлена на развитие и экономический прогресс, но я осознаю, насколько угрожают нашему народу ", — заявил политик.