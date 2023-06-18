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Президент Сербии Вучич: ситуация в Косово самая сложная за 24 года

Президент Косово Александр Вучич в ходе обращения к гражданам назвал ситуацию в Косово "самой сложной за последние 24 года". Об этом сообщает Tanjug.

Вучич считает ситуацию в Косово самой сложной за почти четверть века
© Газета.Ru

"Ситуация самая сложная за последние 24 года, наш народ подвергается жестокому нападению, я знаю, насколько мы малы по сравнению с НАТО, и что наша политика должна быть направлена на развитие и экономический прогресс, но я осознаю, насколько угрожают нашему народу ", — заявил политик.

Вучич отметил, что для Запада Косово является суверенным государством и Сербия не сможет добиться ничего на этом направлении, несмотря на злоупотребления косовских властей. По словам Вучича, само выживание Сербии находится под угрозой и против нее ведется настоящая гибридная война.

"Единственные, о ком я могу сказать, что они не сделали ошибку, — это командование НАТО и бойцы КФОР", — заявил политик в той же речи.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна прекращает публичное информирование международного сообщества о своих стратегических планах в военном секторе, но исключение будет сделано для НАТО.

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