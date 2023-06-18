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Вучич спрогнозировал, что перед Сербией встанет вопрос выбора между ЕС и БРИКС

Вопрос выбора между ЕС и БРИКС может встать перед будущим поколением сербов. Пока же Белград «находится на европейском пути». Об этом в воскресенье заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает ТАСС.

Вучич спрогнозировал, что перед Сербией встанет вопрос выбора между ЕС и БРИКС
© ТАСС

Журналисты поинтересовались у главы Сербии, рассматривает ли Белград присоединение к БРИКС вместо вхождения в ЕС.

«Что касается БРИКС и ЕС, то сейчас это большой вопрос на будущее, который наверняка откроется и в этой стране», - сказал Вучич.

По его словам, этот вопрос будет решать новое сербское поколение – «через какие-то 10 или 20 лет». Вучич отметил, что большое количество стран «желает выйти из-под доминирования Запада».

При этом он добавил, что «Сербия находится на европейском пути, пока я президент». Данный курс не изменится ближайшие четыре года, несмотря на то, что в Белграде понимают нереальность вхождения в ЕС в течение этого срока.

«Станем ли мы членом ЕС в тот момент? Очевидно, что нет. Потому что они не хотят нас [видеть в качестве члена сообщества]», - пессимистично заключил Вучич.

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